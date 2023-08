Wien (www.fondscheck.de) - Im Rahmen der Umwandlung der Feri Trust GmbH in die Feri AG ist seit 1. Juli 2023 Marcus Brunner in seiner Funktion als Chief Operating Officer (COO) Vorstandsmitglied und damit für die Bereiche Finance & Operations verantwortlich. Darüber informieren die Bad Homburger per Pressemitteilung, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...