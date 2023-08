Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) überraschte die Märkte heute mit einer zurückhaltenden geldpolitischen Entscheidung, so die Experten von XTB.Die RBA habe die Zinssätze unverändert gelassen, wobei der Leitzins bei 4,10% geblieben sei. Die von Bloomberg befragten Wirtschaftsexperten seien im Durchschnitt von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte ausgegangen. Die Geldmärkte hätten mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 40% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Letztendlich habe sich herausgestellt, dass der Markt Recht gehabt habe und die Ökonomen offenbar die Auswirkungen der soliden Arbeitsmarktdaten auf die Haltung der RBA überschätzt und die Auswirkungen der niedriger als erwarteten VPI-Daten für das zweite Quartal unterschätzt hätten. Obwohl in der zusammen mit der Entscheidung veröffentlichten Erklärung weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen worden seien, habe man das Gefühl, dass die RBA jetzt eine Pause einlegen werde. Und warum? Hierfür gebe es eine Reihe von Gründen: ...

