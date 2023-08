Beim Großgerätehersteller Caterpillar haben Anleger heute gut lachen: Nach bärenstarken Quartalszahlen setzen sich die Papiere mit einem Plus von mehr als sieben Prozent an die Spitze des Dow-Jones-Index. Mit Notierungen jenseits der 280-Dollar-Marke erzielt die Aktie außerdem neue Allzeithochs.Schon in den vergangenen Quartalen hat Caterpillar immer wieder mit starken Ergebnissen auf sich aufmerksam machen können - allen Widrigkeiten, wie fallenden Rohstoffpreisen, stark steigenden Zinsen und einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...