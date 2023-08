Die Papiere der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (WKN: A2AR94) haben am Dienstag mit einem deutlichen Kurssprung auf die Zahlen zum zweiten Quartal reagiert. Beflügelt von einer Prognoseanhebung ging es für den MDAX-Wert in der Spitze um fast +13% nach oben auf ein 18-Monats-Hoch bei 119,20 €. Nach Kurszuwächsen von mehr als +160% seit Jahresbeginn stellen sich Anleger die Frage, wie viel Potenzial jetzt noch in der Aktie steckt? Redcare Pharmacy ...

