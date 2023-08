Linz, Österreich (ots/PRNewswire) -Kunden verbringen dreimal so viel Zeit mit der mobilen App als auf der WebseiteStoryblok (https://www.storyblok.com/), der führende Anbieter von Content-Management-Systemen (CMS), wurde von der Luxus-Uhrenplattform CHRONEXT (https://www.chronext.com/) eingesetzt, um das Kundenerlebnis der Marke durch die Entwicklung einer mobilen iOS-App (https://www.chronext.com/app) neu zu definieren und ihren Marketing- und Developer-Teams zu ermöglichen, personalisierte User Journeys zu erstellen.In den vergangenen 10 Jahren hat sich CHRONEXT dem Verkauf, dem Handel und dem Kauf von Luxusuhren über seine E-Commerce-Storefront gewidmet. Als das Team erkannte, dass sein vorhandenes webbasiertes Content-System keine Unterstützung für eine mobile App bieten würde, begannen sie mit der Suche nach einem Headless CMS, um Omnichannel-Benutzererlebnisse bereitstellen zu können.Die Lösung sollte für Entwickler und Marketer einfach zu bedienen sein, über robuste Funktionen zur Benutzerverwaltung verfügen und als zentralisierter Hub für sämtliche Inhalte dienen.CHRONEXT entschied sich für Storyblok und konnte in nur 7 Wochen seinen Prototyp für mobile Apps entwickeln. Seit seiner Einführung hat sich die Dauer der App-Sitzungen verdreifacht: von 2 Minuten auf ihrer Website auf 5 Minuten in ihrer mobilen App."Storyblok hat unserem Marketingteam neue Möglichkeiten eröffnet, um Produktseiten auf unkomplizierte Weise zu aktualisieren, neue Kampagnen und Werbeaktionen für verschiedene Märkte zu erstellen und mit unseren Kunden in Kontakt zu treten", so Emanuel Schleussinger, CTO bei CHRONEXT."Innerhalb von Sekunden können Content-Teams bestimmte Komponenten per Drag-and-Drop verschieben und aktualisieren, um diese zu einer Produktdetail-Seite in unserer App zusammenzufügen - ohne dabei die Anwendung im App Store erneut bereitstellen zu müssen. Änderungen sind umgehend auf dem Display des Benutzers sichtbar, ohne dabei ihre Einkaufssitzung zu unterbrechen", berichtet Cameron Crosby, Teamleiter Website & Digital Innovation bei CHRONEXT."CHRONEXT ist ein exzellentes Beispiel für eine Marke, die die Omnichannel-Vorteile und die Möglichkeiten eines Headless CMS begreift und dieses Wissen nutzt, um ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen. Das Unternehmen verfügt jetzt über einen zentralisierten Content-Hub, der sein Wachstum begleiten kann, während es seinen Expansionskurs weiterverfolgt", kommentiert Dominik Angerer, Mitbegründer und CEO von Storyblok.Ressourcen- Erfahren Sie mehr über den CHRONEXT-Anwendungsfall: https://www.storyblok.com/cs/chronext- Weitere Anwendungsfälle finden Sie unter: https://www.storyblok.com/case-studies- Nähere Informationen über Storyblok: https://www.storyblok.com- Storyblok-Pressekit erhältlich unter: https://www.storyblok.com/pressInformationen zu StoryblokStoryblok, der führende Anbieter von Content-Management-Systemen (CMS), hilft Entwicklern und Marketingteams, ein effektiveres Content-Erlebnis über jeden digitalen Kanal zu schaffen.Die Headless CMS-Architektur von Storyblok ermöglicht Entwicklern, beliebige Inhalte zu erstellen, überall zu veröffentlichen und in jeden Dienst und jede Technologie zu integrieren.Marketingteams können mithilfe einer visuellen Bearbeitungsoberfläche, Tools für die Zusammenarbeit und benutzerdefinierten Veröffentlichungsworkflows unabhängig Content-Erlebnisse erstellen und skalieren. Darüber hinaus werden Unternehmen dazu befähigt, ihre digitalen Erlebnisse überall durch überragende Performance, Personalisierung und optimiertes Omnichannel-Storytelling aufzuwerten.Führende Marken wie adidas, T-Mobile und Oatly, Deliveroo sowie mehr als 160.000 weitere Entwickler und Marketer nutzen Storyblok, um bessere Content-Erlebnisse zu schaffen, die schneller, sicherer und leichter skalierbar sind.Erfahren Sie unter www.storyblok.com, warum Storyblok von G2 zur Nummer eins unter den CMS ernannt wurde, und folgen Sie Storyblok auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/storyblok) und Twitter (https://www.twitter.com/storyblok).Pressekontakt:Brandon WattsSenior PR Team Manager brandon.watts@storyblok.com404-202-3476View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/luxusuhren-plattform-chronext-entwickelt-ansprechende-mobile-e-commerce-erlebnisse-mit-cms-von-storyblok-301890617.htmlOriginal-Content von: Storyblok, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166827/5571654