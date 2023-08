EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Akquisition des Terminalgeschäfts von SM SAAM erfolgreich abgeschlossen



01.08.2023 / 18:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Akquisition des Terminalgeschäfts von SM SAAM erfolgreich abgeschlossen

Transaktion von allen an diesem Akquisitionsprozess beteiligten relevanten Behörden genehmigt

Hapag-Lloyd übernimmt Terminalanteile in Nord-, Mittel- und Südamerika

Hapag-Lloyd hat heute die 100-prozentige Akquisition des Terminalgeschäfts von SM SAAM einschließlich der dazugehörigen Logistikdienstleistungen abgeschlossen. Sie basiert auf einer im Oktober 2022 verkündeten Vereinbarung. Die Transaktion wurde von den zuständigen Kartellbehörden aller an der Übernahme beteiligten Länder vorbehaltlos genehmigt.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion, die unsere Präsenz in Lateinamerika deutlich erhöht und unser Engagement in den lateinamerikanischen Märkten hervorhebt. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, das Geschäft weiterzuentwickeln und allen Kunden von SAAM Terminals weiterhin die beste Qualität zu bieten", sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Investitionen in die Terminalinfrastruktur sind ein wesentliches Element der strategischen Agenda von Hapag-Lloyd, und Lateinamerika ist einer der wichtigsten Märkte. Die Transaktion umfasst Beteiligungen an Terminals in Iquique, Antofagasta, San Antonio, San Vicente und Corral (Chile), Port Everglades (Vereinigte Staaten / Florida), Mazatlán (Mexiko), Buenavista (Kolumbien), Guayaquil (Ecuador) und Caldera (Costa Rica) sowie damit verbundene Logistikdienstleistungen. Die Akquisition wird das Kerngeschäft von Hapag-Lloyd, die Linienschifffahrt, weiter stärken und der Reederei helfen, ein robustes und attraktives Terminalportfolio aufzubauen.

Die neue Gesellschaft wird von ihrem CEO, Mauricio Carrasco, geleitet, der seit 2020 Managing Director für den Bereich Terminals innerhalb der SAAM-Gruppe ist. Mauricio Carrasco ist eine erfahrene Führungskraft mit langjähriger Erfahrung in Lateinamerika und auf der ganzen Welt. Er war als Senior Vice President of Development bei CSAV und als Senior Director bei Hapag-Lloyd tätig, mit Verantwortlichkeiten in Amerika, China, Dubai und Indien. Rodolfo Díaz, ehemaliger Senior Director Business Administration Region Latin America bei Hapag-Lloyd, übernimmt die Funktion des CFO.

Hapag-Lloyd hat sein Engagement im Terminalbereich kontinuierlich ausgebaut und hält Beteiligungen am Container Terminal Wilhelmshaven, dem Container Terminal Altenwerder in Hamburg, der Spinelli Group in Italien, J M Baxi Ports & Logistics Limited in Indien, Terminal TC3 in Tangier sowie Terminal 2 in Damietta, Ägypten, das sich derzeit im Bau befindet.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 250 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 135 Ländern mit mehr als 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 119 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.



Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Kontakt:

Alexander Drews

Director Investor Relations

01.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com