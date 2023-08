DJ PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: EZB genehmigt Aktienrückkauf in Höhe von bis zu EUR 300 Mio

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/01.08.2023/17:55) - Dem Vorstand der Erste Group Bank AG (Erste Group) wurde am heutigen Tag die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zugestellt, mit der die EZB einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu EUR 300 Mio zum Zweck der Einziehung dieser Aktien genehmigt hat.

In Folge hat der Vorstand der Erste Group gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2023 zu Tagesordnungspunkt 10 (Erwerb von Aktien der Erste Group Bank AG gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG) - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats der Erste Group - die Entscheidung getroffen, in den kommenden Monaten ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu EUR 300 Mio durchzuführen. Es ist geplant, die betreffenden eigenen Aktien nach Beendigung dieses Aktienrückkaufprogramms einzuziehen.

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

