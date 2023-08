Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,67% auf 60,4, davor 29 Tage ohne Veränderung , RBI -3,26% auf 14,24, davor 4 Tage im Plus (2,01% Zuwachs von 14,43 auf 14,72), Frequentis 0% auf 30, davor 4 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 28,8 auf 30), AT&S -1,05% auf 34, davor 4 Tage im Plus (15,53% Zuwachs von 29,74 auf 34,36), Wienerberger -0,54% auf 29,66, davor 3 Tage im Plus (2,47% Zuwachs von 29,1 auf 29,82), Polytec Group 0% auf 4,6, davor 3 Tage im Plus (5,02% Zuwachs von 4,38 auf 4,6), Palfinger -2,81% auf 25,9, davor 3 Tage im Plus (5,54% Zuwachs von 25,25 auf 26,65), VAS AG 0% auf 9,1, davor 3 Tage im Plus (12,35% Zuwachs von 8,1 auf 9,1), Warimpex 0% auf 0,88, davor 3 Tage ohne Veränderung , S Immo +0,97% auf 12,46, davor 3 Tage im Minus (-1,28% Verlust von ...

