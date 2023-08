Halle/MZ (ots) -



Regen, Regen, Regen, Temperaturen um die 20-Grad-Marke - und kein Ende in Sicht: Nach Einschätzung des Meteorologen Dominik Jung wird es in Sachsen-Anhalt noch bis in die nächste Woche nass, windig und kühl bleiben. "Für die nächsten fünf bis zehn Tage bleibt der Sommer verregnet, ein Wetter wie im Herbst", sagte der Fachmann des Portals wetter.net am Dienstag der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Erst ab dem zweiten August-Wochenende sei damit zu rechnen, dass es wieder wärmer und trockener werde. Sachsen-Anhalts Bauernverband warnte derweil vor Beeinträchtigungen der Ernte angesichts des anhaltenden Regens: Viele Betriebe müssten wetterbedingt zwangsweise pausieren, teilte der Verband am Dienstag mit. Vor allem der erntereife Winterweizen sei damit weiteren Niederschlägen ausgesetzt.



