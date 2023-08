© Foto: Smart Investor



Klartext von Markus Krall I ein Euro für 50 Cent: die besten Value-Aktien I Gefahr für Anleger: Verzerrende Narrative I CANSLIM-Aktien: Drei Favoriten I Kohle-Produzenten: Fünf Top-Aktien - alles im neuen Smart Investor!

Titelstory in der neuen Smart Investor-Ausgabe August 2023: BRICS - Entstehung einer Gegenmacht:

Es begann mit einer Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs vor mehr als 20 Jahren. Unter dem Akronym BRICS sollten Anleger für Investitionen in Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gewonnen werden. Inzwischen ist das Etikett zu einer politischen Realität geworden. Mehr noch, dieser lockere Zusammenschluss von Ländern positioniert sich unter der informellen Führung Chinas mehr und mehr gegen den Westen.

Der Risikoexperte Dr. Markus Krall ordnet die historische Bedeutung des BRICS-Treffens in Durban am 22.8. für Smart Investor ein. Derweil erweisen sich Wirtschaftssanktionen, das zeigt sich auch bei BRICS-Mitglied Russland, zunehmend als stumpfes Schwert.

Value Investing - wo der Euro nur 50 Cent kostet:

Eines der intuitivsten Anlagekonzepte überhaupt: Investments auswählen, bei denen man Substanz unter ihrem intrinsischen Wert einkauft - quasi den Euro für 50 Cent. Smart Investor betrachtet allgemeine Aspekte des Value Investing und präsentiert ausgewählte heimische Value-Aktien, internationale Einzelwerte und exotische Auslandstitel. Über mögliche Fallstricke für Value-Investoren klärt Georg Geiger, Vorstand der Value-Holdings International, auf und benennt konkrete Value-Perlen.

Deutscher Arbeitsmarkt - "The Big Quit":

Streng genommen ist es für Deutschland ein zutiefst untypisches Phänomen - "The Big Quit", gemeint ist das resignierte Fortbleiben vom Arbeitsplatz bzw. die innere Kündigung, hat seine Ursprünge im angelsächsischen Raum. Inzwischen ist das Phänomen auch nach Europa und Deutschland herübergeschwappt. Gepaart mit Bildungskrise, Politikverdrossenheit, Fachkräftemangel, Pflegenotstand und Heizkosteneskalation braut sich in Deutschland ein Sturm zusammen, der an Stärke weiter zunehmen dürfte, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt.

Flandern - der Drang nach Freiheit:

Flandern ist vor allem wegen seiner reichen Kultur beliebt. Brügge, Gent und Antwerpen zählen zu den schönsten Städten Europas. Dazu kommt eine lange Tradition des Kampfes um Freiheit und Selbstbestimmung, die bis heute lebendig ist. Der nördliche Landesteil Belgiens ist ein Gebiet, in dem es sich gut leben und arbeiten lässt.

Gefahr für Anleger: verzerrende Narrative

Am Anfang einer erfolgreichen Börsenstory steht oft eine Geschichte, wobei diese noch nicht einmal den Tatsachen entsprechen muss. Hauptsache, sie wird vom Markt "gekauft" und das Timing stimmt. Die Beschäftigung mit sogenannten Narrativen ist spätestens seit Ende der 1990er zu einem eigenen Forschungsgebiet avanciert. Interessante Einblicke in diese spannende Materie liefert der Smart Investor.

Zwischen Kunst und Handwerk:

Anlegen ist eine Kunst mit starken handwerklichen Elementen oder ein Handwerk für Kreative. Smart Investor sprach mit Ernst G. Wittmann, Leiter des Stiftungsmanagements an der LMU München über das Management großer Vermögen und was Otto Normalanleger daraus lernen kann.

Dies und noch vieles mehr im neuen Smart Investor 8/2023!

Autoren: Ralph Malisch, Smart Investor, und Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

