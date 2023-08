"Inzwischen scheint die BU in vielen Häusern in den Winterschlaf gegangen zu sein", kommentierte Dr. Jörg Schulz, Geschäftsführer beim Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (infinma), die aktuellen Ergebnisse der Untersuchung "Marktstandards in der BU". Denn gegenwärtig würden sich laut infinma-Analyse die Anstrengungen der Versicherer bei der Produktentwicklung in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) lediglich auf vermeintlich immer neue Prämiensenkungen und dem "Erfinden" neuer Berufsbilder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...