The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2023

ISIN Name

DE000DL19V71 DT.BANK MTH 21/27

CA38063L1076 GOLD LION RESOURCES INC.

CA55303L1013 MGX MINERALS INC.

DE0007571424 GK SOFTWARE INH O.N.

US43734L1061 HOME P.C. DL -,0000000072

XS2334036287 CINEW.F.(JE) 21/25 CV

