(shareribs.com) Frankfurt / New York 01.08.2023 - Biotech-Werte zeigten sich im deutschen Handel uneinheitlich, an der Wall Street steht der Sektor unter Druck. MorphoSys und Qiagen konnten leicht zulegen. Gewinnmitnahmen haben am Dienstag den DAX um 1,3 Prozent auf 16.240 Punkte gedrückt. Unter Druck standen unter anderem Deutsche Post, BMW und Zalando. Aufwärts ging es für Rheinmetall, Heidelberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...