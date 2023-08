NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach anfänglichen Kursverlusten nicht mehr allzu stark bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,46 Prozent auf 110,89 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,05 Prozent.

An den Finanzmärkten sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed zuletzt wieder etwas gestiegen, was auch die Kapitalmarktzinsen hat steigen lassen. Ausgelöst wurde dies durch überwiegend solide Konjunkturdaten, wodurch Sorgen vor einer absehbaren Rezession in den USA zunehmend verblassten. Die Fed hat nach der jüngsten Leitzinsanhebung Mitte Juli ihre Geldpolitik weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig gemacht und hält sich damit alle Optionen offen. Der Zinspfad im Jahresverlauf ist entsprechend unklar.

Aktuelle Konjunkturdaten werden daher umso genauer unter die Lupe genommen, so auch der US-Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe an diesem Tag, der als guter Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in den USA gilt. Zwar stieg er leicht, blieb aber dennoch hinter den Erwartungen zurück und signalisiert weiterhin eine wirtschaftliche Abschwächung.

"Der ISM-Index hat sich verbessert, bleibt aber klar im Schrumpfungsbereich und auch hinter den Erwartungen zurück, sodass die Perspektiven des Sektors weiterhin getrübt sind", hieß es seitens der Helaba. Die Fed dürfte sich daher darin bestärkt sehen, sich bezüglich weiterer Zinserhöhungen bedeckt zu halten und auf die Datenabhängigkeit zu verweisen, schrieben die Experten./ck/he