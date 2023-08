Der Dow Jones und der technologielastige Nasdaq haben sich am Dienstag moderat in unterschiedliche Richtungen bewegt. Dabei erreichte der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Schritt ein neues Hoch seit Februar 2022. Der Auswahlindex Nasdaq 100, der bereits etwas schwächer gestartet war, blieb den gesamten Handelsverlauf leicht im Minus. Die Veröffentlichung zahlreicher wichtiger Wirtschaftsdaten in dieser Woche stimmt die Anleger wieder vorsichtiger, allen voran der Arbeitsmarktbericht am Freitag. ...

