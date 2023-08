Bislang hat die Marke von rund 100 Euro im Chart der Krones verlässlich gehalten. Mit Vorlage des Halbjahresberichts 2023 ist die Notiz des MDAX-Aufsteigers allerdings gefährlich nahe an diesen psychologisch wichtigen Bereich gekommen. Warum die Notiz plötzlich so unter Druck steht, lässt sich nur ansatzweise herleiten. Die Zahlen für die ersten sechs Monate 2023 sind ... The post Krones: Klassische Überreaktion der Börse appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...