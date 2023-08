Schwache Vorgaben aus Asien belasten den Dax am Mittwochmorgen, er dürfte folglich mit einer Abwärtslücke eröffnen. Bereits am Dienstag ging es für den Deutschen Aktienindex wieder abwärts, nachdem er an zwei Handelstagen in Folge neue Rekordhochs markiert hatte. Die fehlende Dynamik deutete eine gewisse Schwäche auf dem hohen Niveau an. An der fundamentalen Lage hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...