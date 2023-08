Hannover (www.anleihencheck.de) - Sowohl europäische als auch amerikanische Staatsanleihen handelten nach schwachen Konjunkturdaten mit Kursverlusten, so die Analysten der Nord LB.Der ISM PMI Manufacturing als wichtiger Sentiment-Indikator für die US-Industrie habe im Berichtsmonat Juli zwar leicht auf 46,4 Punkte zulegen können, verharre damit aber auch weiterhin klar unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Zählern. Schwach habe sich vor allem die Arbeitsmarktkomponente präsentiert. Zudem hätten sich weitere Hinweise auf deutlich fallende Einkaufspreise bei den Unternehmen in der US-Industrie ergeben. Die Inflationsgefahren scheinen in Nordamerika somit weiter nachzulassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...