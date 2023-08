Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Australien fiel im zweiten Quartal auf 6,0 Prozent zurück - deutlicher als die von den Analysten erwarteten 6,2 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Die Marktteilnehmer würden nun mehrheitlich von einer Zinspause der Notenbank RBA am 1. August ausgehen. Allerdings sei die Dienstleistungsinflation mit 6,3 Prozent auf den höchsten Wert seit 22 Jahren gestiegen, was für eine weiterhin straffe Geldpolitik spreche. ...

