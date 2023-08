Im schwachen Marktumfeld trägt die Aktie von Siemens Healthineers im frühen Handel die rote Laterne im DAX. Mit einem Minus von derzeit rund vier Prozent reagieren die Anleger verschnupft auf die Zahlen. Das abgelaufene Quartal lief schwächer als gedacht, auch wenn der Medizintechnikkonzern auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist.Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen ...

