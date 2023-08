Nach dem schwachen Wochenauftakt (-2,1%) hat die Aktie von Meta Platforms gestern 1,3% auf 322,71 USD zugelegt. Rückblick: Meta Platforms (ehemals Facebook) hatte am vergangenen Mittwoch die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal vorgelegt, worauf die Aktie am Donnerstag per Gap-Up um 8,9% nach oben sprang. Das zwischenzeitliche Plus schmolz zwar bis zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...