Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der Ratingagentur Fitch, den USA wegen der Verschlechterung der Haushaltslage und den wiederholten Verhandlungen über die Schuldenobergrenze das TOP-Rating zu entziehen, hat sich an den Finanzmärkten kaum ausgewirkt, so die Analysten der Helaba.Bereits im Mai habe Fitch eine Rating-Absenkung in Aussicht gestellt und der Ausblick werde als "stabil" bezeichnet. Auch die Zinserwartungen hätten sich zuletzt nur wenig verändert, dennoch seien die Kurse am Rentenmarkt im Zuge steigender Inflationserwartungen gesunken. Auch der Euro habe sich zeitweise abgeschwächt und notiere unterhalb der 1,10er Marke, während es am deutschen Aktienmarkt nach den erzielten Kursgewinnen zu Gewinnmitnahmen gekommen sei. ...

