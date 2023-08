Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Arbeitslosenquote in Kanada stieg im Mai leicht von 5,2 auf 5,4 Prozent an, so die Analysten von Postbank Research.Dies beruhe allerdings ausschließlich auf einer höheren Partizipationsrate infolge einer robusten Immigration von Arbeitskräften nach Kanada. Netto seien rund 60.000 Arbeitsplätze geschaffen worden, dreimal so viele wie prognostiziert. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hätten jedoch nur noch um 3,9 Prozent zum Vorjahresmonat zugelegt, nach 5,1 Prozent im Vormonat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...