Die norwegische Straßeninformationsbhörde OFV hat im Juli 6.148 Neuzulassungen von Elektroautos registriert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus, im Vergleich zum Juni aber einen deutlichen Rückgang. Bei den Modellen lag zum zweiten Mal in diesem Jahr nicht das Tesla Model Y vorne. In Norwegen wurden im Juli 6.148 neue Elektro-Pkw zugelassen und damit weniger als halb so viele wie im Juni. ...

