Bonn (www.anleihencheck.de) - Auch im Juni ging die Industrieproduktion in Polen zum fünften Mal in Folge gegenüber dem Vorjahr zurück; allerdings mit nur noch 1,4 Prozent deutlich geringer als in den Vormonaten, so die Analysten von Postbank Research.Zugleich sei die Erzeugerpreisinflation im Juni merklich von 3,1 auf 0,5 Prozent gesunken. Dies dürfte sich mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung dämpfend auf die Verbraucherpreise auswirken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...