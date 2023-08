Nach gestern ebenfalls, wie schon in den letzten Tagen, weiter erstaunlich robust publizierten US-Wirtschaftszahlen, diesmal in Form der Einkaufsmanageraktivitäts- und Preisdaten des Industriesektors im Juli, korrigierte Gold bis zum Handelsschluss erneut um - 1,1 % auf 1944 USD, so dass das Edelmetall seit 27.07. nun den Versuch einer kurzfristigen Horizontal-Unterstützungsbildung im bislang 3mal behaupteten Bereich von 1943 - 1944 USD unternimmt.Anzeige:Ob diese sehr kurzfristige Horizontalunterstützungs-Bildung von Gold (TVC:GOLD) in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...