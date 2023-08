Wiedererstarktes Geschäft - die SOWITEC group, ein Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat nach einem Jahresfehlbetrag von 4,0 Mio. Euro in 2021 im Geschäftsjahr 2022 wieder einen Jahresüberschuss von 1,0 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Konzernumsatz konnte dabei gegenüber dem Vorjahr deutlich um 28 % von 13,0 Mio. Euro auf 16,7 Mio. Euro gesteigert werden, was im Wesentlichen aus dem Verkauf von drei Projekten in Brasilien, eines Projektes in Kolumbien und eines Projektes ...

