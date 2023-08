Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4598/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/08 geht es u.a. um die neue Beobachtungsliste, die Hochspannung für Ende August anzeigt, voestalpine wird Andritz und Bawag challengen, es geht für das Trio um zwei Plätze im ATX Five. Zum ATX habe ich gestern schon informiert, da wird es die Telekom schaffen, die EuroTeleSites-News mit Barbara Potisk-Eibensteiner im AR klingen ebenfalls gut. Weiters in den News: Erste Group, DO&CO, Uniqa, RBI, Wiener Börse, Research zu Mayr-Melnhof, Erste Group, Zumtobel, Verbund ....

