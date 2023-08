Redcare Pharmacy (RDC; ehemals Shop Apotheke) meldete positive Ergebnisse für das zweite Quartal 2023. Die starke organische Umsatzdynamik setzte sich im 2. Quartal fort, angeführt von robusten Umsätzen im Bereich der nicht verschreibungspflichtigen Produkte (Non-Rx). Darüber hinaus trug die erstmalige Konsolidierung von MediService zum Wachstum des Umsatzes und des bereinigten EBITDA bei. Aufgrund der bisher starken Dynamik hat das Management seine Prognose für das Wachstum des nicht verschreibungspflichtigen Umsatzes für das Jahr 2023 auf 20%-30% (zuvor +10%-20%) angehoben und erwartet nun einen Gesamtumsatz von EUR 1,7 Mrd. bis EUR 1,8 Mrd. Erfreulicherweise wurde auch die Prognose für die adj. EBITDA-Marge auf 1,5%-3,0% angehoben (gegenüber 0,5%-2,5% zuvor). Der stetige Zuwachs an Kunden dürfte die Non-Rx-Umsätze weiter stützen, während die landesweite Einführung von e-Rx-Lesegeräten in Apotheken (Start im Juli 2023) den Rx-Umsatz von RDC erheblich steigern dürfte. Seit der Veröffentlichung der Q2-Zwischenergebnisse am 06. Juli ist der Aktienkurs um 18% gestiegen. Die Analysten von AlsterResearch sind der Meinung, dass die oben genannten positiven Entwicklungen bereits eingepreist sind. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen nach oben an und erhöhen das Kursziel auf EUR 115,00 (alt: EUR 110,00); sie stufen die Aktie jedoch nun mit "Halten" gegenüber "Kaufen" ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V.





