Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die FED hatte auf ihrer jüngsten Sitzung den Leitzins auf 5,5% - und damit den höchsten Stand seit 2001 - katapultiert, die elfte Erhöhung in Folge, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Die EZB sei diesem Kurs während dieser langen Wegstrecke fast immer gefolgt und habe den Leitzins für die Eurozone nun zum neunten Mal in Folge erhöht, auf zuletzt 4,25%. All dies geschehe im Kampf gegen die Inflation dies- und jenseits des Atlantiks. Die bisherigen Maßnahmen würden Wirkung zeigen. Denn die Teuerungsraten in Europa und den USA hätten sich dank restriktiver Geldpolitik der FED und der EZB deutlich von ihren Hochs entfernt. ...

