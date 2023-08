Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist weltweit auf dem Rückzug, so die Experten von Swisscanto.Angeführt werde die Entwicklung von den USA und Kanada, wo das Wachstum der Konsumentenpreise mit rund 3% nicht mehr allzu weit vom Inflationsziel der jeweiligen Notenbank entfernt sei. Der Weg dorthin dürfte jedoch zäher vonstattengehen als der bisherige Rückgang. Die Inflation habe ihr Wesen nämlich stark verändert und sich immer mehr in den Dienstleistungssektor gefressen. Entsprechend liege die Kernteuerung in Nordamerika deutlich über der Gesamtinflationsrate. Angesichts des bis anhin soliden Arbeitsmarktes und des hohen Lohnwachstums würden die Experten nicht davon ausgehen, dass die Zielinflationswerte der nordamerikanischen Notenbanken noch in diesem Jahr erreicht würden. Die Eurozone und Großbritannien würden im Inflationszyklus derweil hinterherhinken. Dort habe der Ukraine-Krieg zu einem größeren Energiepreisschock geführt als auf der anderen Seite des Atlantiks und die Lieferkettenengpässe machten den europäischen Unternehmen länger zu schaffen. Dies habe den Anstieg der Güterpreise begünstigt. ...

