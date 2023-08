Die Ölpreise geben am Mittwoch leicht nach, nachdem sie im gestrigen Handel vom API-Bestandsbericht ordentlich in Richtung Norden geschickt wurden. Brent verharrt bei der 85 US-Dollar-Marke. Die Gasöl-Notierungen ziehen heute an und nehmen die Heizölpreise mit ins Schlepptau. In der gesamten DACH-Region wird Heizöl teurer und erreichen mehrmonatige Hochs. Die Ölpreise wurden im Dienstagshandel neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...