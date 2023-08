EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Zulassungsgenehmigung

MOBOTIX AG: MOBOTIX 7er-Kameras bestehen erfolgreich U.S. NEMA 4X-Tests für Robustheit und Zuverlässigkeit



02.08.2023

Langmeil, 2. August 2023 - MOBOTIX gibt bekannt, dass die Kameras der 7er-Serie die US-NEMA 4X-Tests bestanden haben. Dies bescheinigt, die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen. Die US National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 4X-Einstufung ist eine der höchsten Einstufungen für Outdoor-Geräte. Die Kameras der MOBOTIX 7er-Serie erfüllen alle Kriterien der Norm. Sie sind so konstruiert, dass sie Staub, Spritzwasser, Schnee, Eis und extremen Temperaturen standhalten, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere MOBOTIX 7 Kameras diese Tests so erfolgreich bestanden haben", sagt CTO Christian Cabirol. "Das beweist einmal mehr, dass unsere Kameras auch mit den härtesten Umgebungsbedingungen zurechtkommen. Bei MOBOTIX sind wir bestrebt, unseren Kunden nur Lösungen zu liefern, die ihren höchsten Ansprüchen gerecht werden "

Die Kameras der MOBOTIX 7er-Serie wurden ausgiebig auf Schockfestigkeit, Vibrations- und Korrosionsbeständigkeit getestet. Alle Tests werden nach strengen Industriestandards durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Kameras die höchsten Qualitätsanforderungen für Innen- und Außenanwendungen erfüllen.



Das erfolgreiche Bestehen dieser Tests ist ein weiterer Beweis für die hochwertige Qualität, Made in Germany. Zusätzlich zu den physischen Qualitätstests werden die MOBOTIX-Kameras regelmäßig auf Cybersicherheit geprüft. In Penetrationstests renommierter Prüfinstitute beweisen die Kameras immer wieder ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyber-Attacken. Kunden können sicher sein, dass sie mit dem Kauf von MOBOTIX Kameras High-End-Videotechnik mit außergewöhnlicher Langlebigkeit und Qualität erhalten.



"Die erfolgreichen NEMA 4X-Tests bestätigen unseren hohen Anspruch an beste Qualität. Wir bieten unseren Kunden nur Videosysteme und -lösungen an, die den bestmöglichen Schutz beinhalten - und zwar nicht nur für Menschen, Geräte, Waren, Räumlichkeiten oder Gebäude, sondern auch für die Daten, die wir mit unseren Aufzeichnungen sammeln", betont MOBOTIX CSMO Phil Antoniou, der auch für den Vertrieb Amerika verantwortlich ist.



"Mit ihrer Robustheit eignen sich die Kameras besonders für anspruchsvolle Umgebungen, wie z.B. in Industrie & Produktion, Energie, Versorgung und Bergbau oder in Außenbereichen rund um die Logistik oder in der Verkehrsüberwachung. Die lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit reduzieren den Wartungsbedarf. Das spart Zeit und Geld und bedeutet eine rentable Leistung mit dem besten Return on Invest", fasst Phil Antoniou zusammen.



Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



