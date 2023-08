EQS-News: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

First Berlin Equity Research veröffentlicht die erste Coverage der bioXXmed AG mit Kaufempfehlung Darmstadt, 2. August 2023 - First Berlin hat die Coverage der bioXXmed aufgenommen. Auf der Basis aktueller Entwicklungen und Prognosen kommt Christian Orquera zu einer Einschätzung des Potentials der Aktie als "speculative buy" mit einem Kursziel von 3,10 €. Die Analyse basiert auf den aktuellen Analysen von Wirkung und Potential von DermaPro®. Auf der Hauptversammlung der bioXXmed AG am kommenden Freitag werden die Aktionäre über den Entwicklungsstand und die geschäftlichen Entwicklungen informiert. Die Analyse zeigt, dass die Marktentwicklung in Indien langsamer verläuft, als in früheren Jahren vorhergesagt, jedoch das Upside-Potential in Europa und den USA gegeben ist. Die vollständige Studie steht unter https://bioxxmed.ag/wp-content/uploads/2023/07/First-Berlin-Research-31-07-2023.pdf als Download zur Verfügung. Über bioXXmed AG bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 66,92% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,96% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Riedstrasse 2

64295 Darmstadt Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag



