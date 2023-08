Wien (www.fondscheck.de) - Bei Union Investment steht ein Stellenabbau an, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen der "Börsen-Zeitung" habe ein Firmensprecher auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Dem Bericht zufolge sollten in den kommenden drei Jahren insgesamt 270 Stellen wegfallen. Damit und durch sinkende Sachkostenbudgets sollten 150 Millionen Euro eingespart werden. ...

