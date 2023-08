Am gestrigen Dienstag korrigierte Platin vor allem nach der Vorlage hoch solider US-Industrie-Einkaufsmanagerzahlen für den Juli weiter um - 2,1 % auf nur noch 935 USD und fällt damit nun immer dynamischer seiner nur noch flachsten Aufwärtstrendunterstützung seit dem 30.06. entgegen, die derzeit bei rd. 920 USD liegt. Eine signifikante Unterschreitung auch noch dieser Unterstützung würde nun ein klares Verkaufssignal in Platin generieren.Nicht anders als auch z.B. in Gold (TVC:GOLD) spiegelt der gestrige Kurssturz von Platin (TVC:PLATINUM) um - 2,1 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...