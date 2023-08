Die EZB hat den geplanten Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 300 Mio. Euro der Erste Group zum Zweck der Einziehung dieser Aktien genehmigt. In den kommenden Monaten wird die Erste Group daher ein Aktienrückkaufprogramm durchführen und nach Beendigung die Aktien einzuziehen, wie die Bank mitteilt. Konkret soll der Aktienrückkauf von bis zu 15.000.000 Aktien voraussichtlich vom 16. August 2023 bis zum 29. Juni 2024 erfolgen.Erste Group ( Akt. Indikation: 34,04 /34,08, -0,12%) Die Aktionäre der Telekom Austria AG haben in der außerordentlichen Hauptversammlung die Abspaltung des Funkturmgeschäfts auf die neu zu gründende EuroTeleSites AG beschlossen. Für jeweils vier Telekom Austria-Aktien erhalten sie eine EuroTeleSites-Aktie ....

