Sunrise starzone wird Hauptpartner der Street Parade



02.08.2023 / 14:50 CET/CEST



Die Schweizer Plattform für Musikfans und die grösste Technoparty der Welt machen gemeinsame Sache.

Sunrise starzone ist ab 2023 einer der Hauptpartner der Street Parade und wird an der Party in Zürich mit einer eigenen Lounge auf dem Bürkliplatz präsent sein.

Tickets dafür können Sunrise Kundinnen und Kunden über sunrise.ch/moments beziehen. Bald ist es wieder so weit. Am Samstag, 12. August 2023 findet die Street Parade rund um das Zürcher Seebecken statt. Und dieses Jahr - pünktlich zum 30. Jubiläum - ist Sunrise starzone, die Entertainment-Plattform, die vergangenes Jahr aus der strategischen Partnerschaft zwischen Ticketcorner und Sunrise hervorgegangen ist, als neuer Hauptpartner mit an Bord. Oliver Niedermann, CEO bei Ticketcorner, ist von der neuen Zusammenarbeit überzeugt: «Mit Sunrise starzone und der Street Parade kommt zusammen, was zusammengehört. Die neue Heimat der Schweizer Musikszene trifft auf die grösste Technoparty der Welt. Das zeigt unsere Verbundenheit mit den elektronischen Musikrichtungen.» André Krause, CEO von Sunrise ergänzt: «starzone ist ein massgeblicher Eckpfeiler unseres Treueangebots Sunrise Moments. Wir freuen uns ausserordentlich, unseren Kundinnen und Kunden mit der Lounge an der Street Parade ein exklusives Erlebnis bieten zu können und ihnen damit für ihre Treue zu danken.» Auch Joel Meier, Präsident vom Verein Street Parade, ist begeistert: «Sunrise starzone bietet unseren Gästen definitiv einen Mehrwert. Wir sind stolz, mit Sunrise starzone eine weitere Marke von nationaler Bedeutung für eine vielversprechende Partnerschaft gewonnen zu haben.» Exklusivität mit Blick auf die Center Stage An der Street Parade steht die Sunrise starzone Lounge zentral am Bürkliplatz und bietet den Kundinnen und Kunden von Sunrise einen exklusiven Ort mitten im Geschehen. Die Sunrise starzone Lounge bietet ein eigenes Bar- und Cateringangebot inklusive eines speziellen Welcome Drinks, kreiert von Cocktail-Weltmeister Andy Walch. Hinzu kommt eine direkte Sicht auf die Center Stage und eigene Sanitäranlagen. Die Lounge ist ab 13 Uhr über einen exklusiven Eingang erreichbar. Als VIP bei der Street Parade Sich einmal wie ein Star fühlen? Kein Problem! Als Sunrise starzone VIP sind die Kundinnen und Kunden mit einem entsprechenden VIP-Backstage-Ticket den DJs noch näher und verbringen 30 Minuten auf der Bühne. Zudem profitieren sie neben den zuvor genannten Vorteilen der Sunrise starzone Lounge vom exklusiven Bootsshuttle, um stressfrei mitten in die Street Parade zu gelangen. Die Tickets für die Sunrise starzone Lounge und das Sunrise starzone VIP-Angebot können direkt auf sunrise.ch/moments gebucht werden. Sunrise starzone - Put Music in your Life Sunrise starzone ist aus einer strategischen Partnerschaft zwischen Sunrise und Ticketcorner entstanden. Die Musik- und Eventplattform ist das Rundumpaket im Schweizer Musikmarkt - online und offline. Online hält starzone.ch Musikbegeisterte 365 Tage im Jahr auf dem Laufenden. Mit News, Interviews, Reportagen, Vorschauen und Playlists - zusammengestellt von Musik-Journalistinnen und -Journalisten und den Stars selbst. Sie erhalten damit völlig neue Blickwinkel aus der und auf die Schweizer Musiklandschaft. starzone ist zentraler Bestandteil von Sunrise Moments, dem umfassenden Treueprogramm von Sunrise. Mit Sunrise Moments werden Kundinnen und Kunden wöchentlich mit exklusiven Vorteilen und unvergesslichen Erlebnissen bei Musik- und Sportevents belohnt. Sie gehören zu den ersten, die an begehrte Eintrittskarten kommen und können diese über sunrise.ch/moments zu speziellen Konditionen erwerben und haben Einlass in die starzone Lounge. Da ist jede und jeder VIP. Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000



