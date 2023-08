EQS-News: Temedica GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

PatientInnenbegleiter-App steht allen PatientInnen ab 18 Jahren mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen in Deutschland zur Verfügung.

Rund 400.000 Deutsche sind von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen betroffen.

Einbindung von Real-World Erkenntnissen ermöglicht individualisierte Begleitung und Unterstützung von PatientInnen über die gesamte Patient Journey hinweg. München, 02.08.2023 - Das Münchner Health-Insights-Unternehmen Temedica gibt den Launch der digitalen PatientInnenbegleiter-App "Tami" bekannt. Die App wurde in Kooperation mit AbbVie Deutschland entwickelt und richtet sich an die rund 400.000 von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) Betroffenen in Deutschland. Tami soll die NutzerInnen unterstützen, ihren Alltag besser zu bewältigen und ermöglicht ihnen personalisierte Einblicke in ihren jeweiligen Erkrankungsverlauf. Dabei bietet Tami den NutzerInnen eine Vielzahl an Funktionen, unter anderem die Möglichkeit, einzelne Symptome und deren Langzeitentwicklung zu erfassen sowie mögliche Einflussfaktoren zu erkennen. Durch die Anbindung von Temedicas Real-World Evidence Plattform "Permea" an die Tami-App, wird Tami kontinuierlich mit wertvollen Erkenntnissen angereichert, die sich aus der Verknüpfung relevanter gesundheitsbezogener Daten ergeben. Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt DSGVO-konform. Durch Tami erhalten PatientInnen somit direkten Zugang zu relevanten Informationen rund um ihren individuellen Krankheitsverlauf, mögliche Einflussfaktoren und therapieunterstützende Maßnahmen. Die durch Tami und Permea gesammelten Daten und die daraus entstehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, werden entscheidend dazu beitragen, ein ganzheitliches Verständnis für die Versorgungsrealität von CED-PatientInnen in Deutschland zu erlangen. Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer bei Temedica, sagt: "Gemeinsam mit AbbVie haben wir unsere Stärken und Expertisen gebündelt, um eine bestmögliche digitale Lösung für PatientInnen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen zu entwickeln. Nicht selten sind Betroffene mit einer Vielzahl unterschiedlicher Symptome konfrontiert, die im Alltag eine große Belastung darstellen können. Mit der Tami-App und Erkenntnissen aus unserer Real-World Evidence Plattform "Permea" tragen wir dazu bei, den Alltag der Betroffenen zu erleichtern und ermöglichen ihnen eine digitale Begleitung gemäß ihren persönlichen Bedürfnissen und ihres Krankheitsverlaufs." Tino Seidel, Director Patient Engagement bei AbbVie Deutschland, betont: "Als Unternehmen im Bereich der Gesundheitsversorgung sind wir bestrebt, innovative Lösungen zu entwickeln, die einen echten Unterschied im Leben von Menschen machen. Die Zusammenarbeit mit Temedica und die Nutzung neuartiger Erkenntnisse aus ihrer Real-World Evidence Plattform "Permea" sind für uns ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Durch die Integration wertvoller Erkenntnisse in die Tami-App ermöglichen wir CED-PatientInnen eine personalisierte Unterstützung und Zugang zu relevantem Wissen, um ihre Lebensqualität zu verbessern." Temedica und AbbVie Deutschland arbeiten nach modernsten medizinischen sowie technologischen Maßstäben. Um sicherzustellen, dass Tami den Bedürfnissen der PatientInnen entspricht und einen echten Mehrwert bietet, entwickeln Temedica und AbbVie Deutschland diese gemeinsam mit PatientInnen kontinuierlich weiter. Die App steht kostenfrei zur Verfügung. Über Temedica GmbH Temedica ist ein Health Insights-Unternehmen, ansässig in München. Seit 2016 betreibt Temedica das europaweit führende Ökosystem für Real World Insights im Gesundheitsbereich. Temedicas Mission ist es, personalisierte und individuelle Medizin zu ermöglichen und dadurch Patientinnen und Patienten und deren individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Dies erreicht das Unternehmen durch die Verknüpfung gesundheitsrelevanter Daten aus diversen Quellen, die DSGVO-konform zu wertvollen Erkenntnissen verarbeitet werden. Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de/ . Über AbbVie AbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen. AbbVie hat sich zum Ziel gesetzt, neuartige Therapien für einige der komplexesten und schwerwiegendsten Krankheiten der Welt bereitzustellen und die medizinischen Herausforderungen von morgen anzugehen. AbbVie will einen echten Unterschied im Leben von Menschen machen und ist in verschiedenen wichtigen Therapiegebieten tätig: Immunologie, Onkologie, Neurologie, Augenheilkunde und Virologie sowie mit dem Portfolio von Allergan Aesthetics in der medizinischen Ästhetik. In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie weltweit 48.000 und in Deutschland rund 3.000 MitarbeiterInnen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.abbvie.com und www.abbvie.de . Folgen Sie @abbvie_de auf Twitter oder besuchen Sie unsere Profile auf Facebook oder LinkedIn . Unter www.abbvie-care.de finden Sie umfangreiche Informationen zu den Therapiegebieten, in denen AbbVie tätig ist. Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Temedica GmbH

Anna Hauner

Corporate Communications

T: + 49 175 431 030 1

E-Mail: PR@Temedica.com AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Kathrin Kuntz

Senior Brand Communication Manager

T: +49 173 591 123 3

E-Mail: kathrin.kuntz@abbvie.com



