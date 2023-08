EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Kooperation

Performance One AG: E-Mental-Health-Plattform couch:now realisiert Effektivitätsstudie mit Stadt Mannheim 8.000 städtische Mitarbeitende können Video-Selbsthilfe-Plattform kostenfrei nutzen, die darauf abzielt, psychische Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern

Universität Mannheim begleitet die Kooperation mit einer Effektivitätsstudie Mannheim, 2. August 2023 - Die 8.000 Beschäftigten der Stadt Mannheim können das Angebot der psychologischen Online-Selbsthilfe-Plattform couch:now ab dem Spätsommer für ein Jahr kostenfrei nutzen. Die Online-Plattform wird von der E-Health Evolutions GmbH betrieben, einer Tochtergesellschaft der Mannheimer Performance One AG. Die Kooperation zwischen der Stadt und dem innovativen Start-Up wird von der Universität Mannheim mit einer Effektivitätsstudie begleitet. Breites Angebot für städtische Beschäftigte In Mannheim von der Digitalgruppe Performance One mit der Hilfe von Mental-Health-Experten und E-Learning-Experten gegründet, bietet die Plattform rund 300 vorproduzierte Selbsthilfe-Videos zu den Themen Stress, Erschöpfung oder Burnout, Einsamkeit und Beziehungen. Diese wurden mit 40 führenden PsychologInnen und PsychotherapeutInnen aus dem deutschsprachigen Raum erstellt. Das System wird dabei von einer KI unterstützt, um den NutzerInnen für sie passende Inhalte zu ihren individuellen Bedürfnissen zu präsentieren. Die Kooperation soll das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der städtischen Mitarbeitenden fördern. "Wir freuen uns zusammen mit couch:now und der Universität Mannheim als Vorreiterin für psychische Gesundheit neue innovative Wege zu beschreiten. Das Online-Angebot ergänzt bereits bestehende Maßnahmen wie Gesundheits-Fortbildungen und psychosoziale Beratungsangebote in unserer Verwaltung: Bei couch:now finden unsere Mitarbeitenden nun jederzeit weitere Hilfestellungen, die sie ihren Bedürfnissen entsprechend nutzen können", sagt Dr. Liane Schmitt, Fachbereichsleitung Organisation und Personal der Stadt Mannheim. Effektivitätsstudie begleitet Kooperation "Wir erleben aktuell eine globale Krise der mentalen Gesundheit. Die Plattform hat das Ziel, vielen Menschen zu helfen, die vor psychischen Herausforderungen stehen", sagt Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG und Mitinitiator von couch:now. "Um der Plattform eine weitere wissenschaftliche Basis zu geben, wird die Kooperation von der Universität Mannheim mit einer Effektivitätsstudie begleitet." Mit den anonymisierten Daten der NutzerInnen einer deutschen Großstadt erhalten die Forschenden wertvolle Informationen zu den Wirkungen psychologischer Online-Selbsthilfe. "Dank der hochgradigen Skalierbarkeit der Plattform kann mit vergleichsweise geringen Mitteln die psychische Gesundheit einer großen Anzahl von Menschen unterstützt werden. Das ist besonders wichtig angesichts des Ausmaßes an psychischen Erkrankungen. Konservative Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation gehen von weit über einer Milliarde Betroffener aus. Das ist eine Krise, die nicht allein durch mehr Psychotherapeuten gelöst werden kann", betont Lademann. Zudem zeigen bisherige Forschungen, dass NutzerInnen solcher Plattformen ihre psychischen Belastungen reduzieren können. Über Performance One Performance One begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

