Dortmund (ots) -Die Firma HMF Food Production GmbH & Co. KG, Dortmund, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt zurück:Rewe Bio und Penny Natur gut, Bio Erdnussbutter Creamy/Crunchy, 250g im Glas Mindesthaltbarkeitsdatum: Alle bis einschließlich 05.01.2025Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Cashews oder Mandeln enthalten sind. Aufgrund der möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Cashew- und/oder Mandel-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren. Für Personen ohne Cashew- und/oder Mandel-Allergie ist das Produkt weiterhin uneingeschränkt zum Verzehr geeignet. Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma HMF Food Production GmbH & Co. KG bei den Verbrauchern ausdrücklich.Pressekontakt:Für Presseanfragen: e-mail-Adresse verbraucher@mds-holding.deOriginal-Content von: HMF Food GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171478/5572348