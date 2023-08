Boston (www.fondscheck.de) - Im Juli erfreute sich der europäische ETF-Markt erneut einer sehr starken Nachfrage, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.In der Summe seien Netto-Zuflüsse von 17,2 Milliarden US Dollar zu verzeichnen gewesen, wobei der Großteil diesmal auf den Anleihen-Bereich entfallen sei. Mehr als 9,5 Milliarden US Dollar an neuen Geldern seien hier investiert worden, während Aktien-ETFs ebenfalls auf 7,5 Milliarden US-Dollar gekommen seien. Die Schere zwischen den beiden Assetklassen sei ab der Monatsmitte deutlich auseinandergegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...