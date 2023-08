TeamViewer kann sich etwas von dem katastrophalen Jahr 2021 befreien und wächst wieder zweistellig. Trotz höhere Kosten zeigt sich das Management zuversichtlich.Der deutsche Softwareanbieter TeamViewer (DE000A2YN900) ist im Jahr 2023 wieder auf Wachstumskurs. TeamViewer war in der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Das Unternehmen bietet eine Software für Unternehmen an, die es den jeweiligen IT-Abteilungen ermöglicht, remote auf die firmeninterne Hardware zuzugreifen und Reparaturen oder auch Updates auszuführen. Dies war besonders in den Coronajahren eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...