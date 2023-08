Die Banken vor allem in den USA vergeben Kredite derzeit immer zögerlicher und heben die Anforderungen an Sicherheit immer weiter an. "Eine solch restriktive Kreditvergabe zeigte bislang immer eine kommende Rezession an", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Damit liegt die Trefferquote dieses Indikators sogar noch höher als die reine Betrachtung einer inversen Zinsstrukturkurve." Das Jahr 1967 war das einzige Jahr, in der einer Inversion der US-Zinsstruktur keine Rezession folgte, also das einzige Fehlsignal dieses Indikators. Der Aktienmarkt ...

