EQS-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Ausübung der Call-Option zum Erwerb von 17% des Grundkapitals von France Billet



02.08.2023 / 17:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)



Ausübung der Call-Option zum Erwerb von 17% des Grundkapitals von France Billet München, 02. August 2023. CTS Eventim AG & Co. KGaA hat heute gegenüber Fnac Darty SA die Ausübung der Call-Option zum Erwerb von weiteren 17% des Grundkapitals von France Billet erklärt. Mit diesem Schritt wird die Beteiligungsquote von CTS Eventim an France Billet von derzeit 48% auf 65% steigen. Die erstmalige Vollkonsolidierung von France Billet erfolgt nach dem Vollzug der Transaktion, welche noch der erforderlichen Genehmigung der Wettbewerbsbehörden unterliegt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations:

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

Tel.: +49.421.3666.270

marco.haeckermann@eventim.de





Ende der Insiderinformation



02.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com