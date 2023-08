DJ MÄRKTE USA/Fitch drückt Aktien - AMD drehen ins Minus

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Aktienmärkten geht es am Mittwoch nach unten, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt hat. Die Analysten befürchten eine Verschlechterung der Haushaltslage. Mit ihrer Entscheidung trägt Fitch nach eigenen Angaben der wachsenden Schuldenlast ebenso Rechnung wie der "Erosion der Regierungsführung". Der Dow-Jones-Index verliert 0,6 Prozent auf 35.407 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 1,2 Prozent und der Nasdaq-Composite um 2,0 Prozent.

Gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt vermögen die Stimmung am Aktienmarkt nicht aufzuhellen. Der private Dienstleister ADP hat für Juli einen deutlich stärkeren Stellenaufbau gemeldet, als Volkswirte prognostiziert hatten. Der ADP-Bericht gilt als Indikator für die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Die Daten dürften die mittlerweile am Markt vorherrschende Meinung festigen, dass der US-Wirtschaft wohl eine Rezession erspart bleiben wird, befeuern auf der anderen Seite aber auch die Erwartung weiter hoher Zinsen.

Dollar und Anleiherenditen ziehen nach ADP-Bericht an

Der Dollarindex, der in Reaktion auf die Fitch-Entscheidung nur leicht nachgegeben hatte, dreht ins Plus und legt aktuell um 0,4 Prozent zu.

Am Anleihemarkt, der zunächst etwas von seinem Ruf als "sicherer Hafen" profitiert hatte, fallen die Kurse nach dem ADP-Bericht. Im Gegenzug steigen die Renditen. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Der angespannte Arbeitsmarkt könnte die Inflation weiter befeuern und die Federal Reserve noch längere Zeit an ihrem "falkenhaften" Kurs festhalten lassen, so die Befürchtung.

Der Einfluss der Ratingabstufung durch Fitch auf den Anleihemarkt wird derweil als gering eingeschätzt. Anleger orientierten sich eher an Konjunkturdaten, etwa zum Wachstum oder zur Inflation, kommentiert Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities. In der Vergangenheit hätten die US-Anleihen bei ähnlichen Ratingentscheidungen allerdings eine regelrechte Rally erlebt. So sei es auch gewesen, als im August 2011 die Ratingagentur S&P die US-Bonitätsnote gesenkt habe.

AMD trotz guter Zahlen unter Druck

Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) hatten sich zunächst noch gut gehalten, nachdem der Halbleiterkonzern im zweiten Quartal besser abgeschnitten hatte als erwartet. Doch mittlerweile sind die Anleger zu Gewinnmitnahmen übergegangen und schicken die Aktie 6 Prozent abwärts. Enttäuscht zeigen sich die Anleger derweil vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts (EA), dessen Aktie 6,4 Prozent abgibt.

Negativ werden Zahlen und Ausblick von Dupont de Nemours (-0,7%) aufgenommen. Der Chemiekonzern hat zwar im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht, die Gewinnprognose aber gesenkt.

Beim Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (+0,5%) genügten Preiserhöhungen nicht, um einen rückläufigen Absatz im zweiten Quartal zu kompensieren. In der Folge verfehlte der Umsatz die Erwartungen, die Gewinnprognose wurde allerdings übertroffen. Humana legen um 5,6 Prozent zu, nachdem der Versicherer bei der Vorlage von Zweitquartalszahlen von einer Normalisierung der Schadenforderungen berichtet hat.

CVS Health gewinnen 3,2 Prozent, nachdem der Apothekenbetreiber und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen bei der Vorlage von Geschäftszahlen den Ausblick angehoben hat.

Mit der Aufwertung des Dollar kommt der Ölpreis zurück, wobei aber die Aussicht auf ein knapperes Angebot stützt. Sowohl der Branchenverband API als auch die staatliche EIA haben eine unerwartet drastische Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.406,50 -0,6% -224,18 +6,8% S&P-500 4.522,74 -1,2% -53,99 +17,8% Nasdaq-Comp. 13.994,96 -2,0% -288,95 +33,7% Nasdaq-100 15.401,10 -2,0% -316,91 +40,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 +0,8 4,91 50,1 5 Jahre 4,28 +4,6 4,23 27,6 7 Jahre 4,20 +6,4 4,13 22,9 10 Jahre 4,11 +8,4 4,03 23,4 30 Jahre 4,20 +10,6 4,09 23,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0939 -0,7% 1,0983 1,0965 +2,2% EUR/JPY 156,77 -0,4% 156,85 157,17 +11,7% EUR/CHF 0,9602 -0,1% 0,9610 0,9606 -3,0% EUR/GBP 0,8610 -0,1% 0,8605 0,8603 -2,7% USD/JPY 143,32 +0,4% 142,80 143,37 +9,3% GBP/USD 1,2705 -0,7% 1,2764 1,2745 +5,0% USD/CNH (Offshore) 7,2054 +0,3% 7,1943 7,1894 +4,0% Bitcoin BTC/USD 29.318,32 +0,3% 29.647,45 28.795,52 +76,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,28 81,37 -2,6% -2,09 +0,6% Brent/ICE 82,99 84,91 -2,3% -1,92 +0,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,08 27,12 +7,2% +1,95 -66,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,74 1.944,36 -0,5% -9,63 +6,1% Silber (Spot) 23,69 24,38 -2,8% -0,68 -1,2% Platin (Spot) 923,95 936,00 -1,3% -12,05 -13,5% Kupfer-Future 3,85 3,91 -1,5% -0,06 +0,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 12:02 ET (16:02 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.