DJ CTS Eventim erhöht Beteiligung an France Billet auf 65 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim hält künftig knapp zwei Drittel der Anteile an France Billet. Wie der im MDAX notierte Ticketvermarkter mitteilte, übt er gegenüber Fnac Darty seine Kaufoption zum Erwerb von weiteren 17 Prozent am Grundkapital von France Billet aus. Damit steigt die Beteiligung des Konzerns an dem französischen Unternehmen auf 65 Prozent, das nach Vollzug der Transaktion erstmals in der Bilanz von CTS vollkonsolidiert wird.

CTS Eventim ist im Herbst 2019 bei France Billet mit 48 Prozent eingestiegen. Es war damals vereinbart worden, dass vier Jahre später eine Mehrheitsbeteiligung übernommen werden könne.

August 02, 2023 12:12 ET (16:12 GMT)

