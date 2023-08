Apple: Vorschau Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Wann wird Apple die Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen?

Apple wird am Donnerstag, den 03. August, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.

Konsens zu den Quartalszahlen von Apple

Es wird erwartet, dass Apple einen Umsatzrückgang von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 81,5 Mrd. US-Dollar melden wird, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 0,3 % auf 1,20 US-Dollar steigen dürfte.Weitere wichtige Zahlen für das laufende Quartal:

Die iPhone-Verkäufe werden voraussichtlich um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 39,8 Mrd. USD sinken.

Die Mac-Verkäufe werden voraussichtlich um 13,9 % auf 6,4 Mrd. USD zurückgehen.

Der iPad-Absatz wird voraussichtlich um 12,3 % auf 6,3 Mrd. US-Dollar sinken.

Der Umsatz mit Dienstleistungen wird voraussichtlich um 5,9 % auf 20,7 Mrd. US-Dollar steigen.

Vorschau zu den Quartalszahlen von Apple

Die bisherigen Zahlen von Apple waren in diesem Geschäftsjahr wenig inspirierend, da sowohl der Umsatz als auch der Gewinn in den ersten sechs Monaten zurückgingen, und auch die Prognosen für das laufende Quartal sind nicht gerade berauschend: Es wird erwartet, dass der Umsatz im dritten Quartal in Folge zurückgeht, während der Gewinn voraussichtlich stagnieren wird.Damit ist das Unternehmen auf dem besten Weg, im Vergleich zu seinen großen Tech-Konkurrenten in dieser Gewinnsaison schlechter abzuschneiden, und es deutet darauf hin, dass Apple auf dem besten Weg ist, seinen ersten jährlichen Umsatz- und Gewinnrückgang seit vier Jahren zu melden.Das Hauptproblem, das sich nicht nur auf Apple beschränkt, sondern die meisten Hardwarehersteller betrifft, ist der Rückgang der Nachfrage nach elektronischen Geräten. Die Verbraucher haben während der Pandemie in Technologie investiert, was zu einem Umsatzanstieg führte, der im letzten Jahr seinen Höhepunkt erreichte, aber seither hat sich dieser Trend abgeschwächt und wurde durch die Auswirkungen der Inflation und der steigenden Zinssätze auf die Geldbörsen der Verbraucher weiter belastet.Vor diesem schwierigen Hintergrund erreicht die Apple-Aktie derzeit neue Höchststände und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das in diesem Jahr mit 3 Billionen Dollar bewertet wurde.Dies lässt sich zum Teil dadurch erklären, dass das Apple-Flaggschiff iPhone zwar nicht immun gegen eine schwächere Nachfrage ist, sich aber in der Testphase als wesentlich widerstandsfähiger erwiesen hat. Während die Nachfrage nach Tablets, Computern, Spielkonsolen und anderen Geräten branchenweit im zweistelligen Bereich eingebrochen ist, ist der iPhone-Absatz von Apple (der fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmacht!) weiter gewachsen. Wir wissen auch, dass es Apple mit großem Erfolg gelungen ist, die Verbraucher davon zu überzeugen, ihr Android-Gerät aufzugeben. Sein weltweiter Marktanteil an den Smartphone-Lieferungen ist laut Counterpoint Research in nur vier Jahren von 18 % auf 22 % gestiegen, meist auf Kosten kleinerer, weniger bekannter Marken. An der Wall Street rechnet man mit einem Rückgang der iPhone-Verkäufe in diesem Quartal, das für Apple in der Regel ein schwaches Quartal ist, da das Unternehmen sein neues iPhone-Modell in der Regel im September auf den Markt bringt, was die Verbraucher dazu veranlasst, mit einem Upgrade zu warten. Ein überraschender Zuwachs in diesem Quartal wäre zu begrüßen, da dies ein Zeichen für eine starke Nachfrage wäre, auch wenn der jährliche Produktzyklus des iPhones noch nicht abgeschlossen ist.

Letztendlich schneidet Apple in einer für den Markt schwierigen Zeit überdurchschnittlich gut ab, und das wird auch so gesehen. Das Unternehmen hat sich in den für die meisten unbeständigen Jahren als verlässlich erwiesen und zieht die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich, die auf künftiges Wachstum setzen, aber auch derjenigen, die Zuverlässigkeit und Stabilität suchen. Und obwohl die Erträge in diesem Geschäftsjahr wahrscheinlich zurückgehen werden, da sich die Rekordleistung des letzten Jahres abschwächt, werden die Erträge in diesem Geschäftsjahr immer noch doppelt so hoch sein wie vor der Pandemie, während der Umsatz um fast 50 % gestiegen ist!Außerdem verbessern sich die Aussichten an der Wall Street. Analysten gehen davon aus, dass das vierte und letzte Quartal des Geschäftsjahres ein Wendepunkt sein wird, an dem die Umsätze wieder wachsen und sich der Gewinnanstieg beschleunigen wird.Ein Aufschwung im laufenden Quartal, der durch die Einführung des neuen iPhone 15 um den September herum begünstigt wird (vorausgesetzt, der übliche Zeitplan wird eingehalten), würde Apple in die Lage versetzen, im Geschäftsjahr 2024 ein weiteres Rekordergebnis zu erzielen, das durch eine Erholung der Nachfrage nach allen seinen Geräten angetrieben wird. Dies wiederum sollte dazu beitragen, das Wachstum der Nachfrage nach seiner Dienstleistungssparte zu beschleunigen, die alle digitalen Tools wie den App Store, Apple Pay, AppleCare und Apple Music beherbergt. Eine Erholung der Nachfrage aus China, die sich seit der Wiedereröffnung der Wirtschaft in diesem Jahr als enttäuschend erwiesen hat, wird ebenfalls helfen, und Apple hat neue große Märkte wie Indien, die für weiteren Schwung sorgen werden - was umso wichtiger ist, als die Nachfrage in reiferen Märkten wie Nordamerika ins Stocken gerät. Auch neue Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz könnten für neue Katalysatoren sorgen, wobei sich Apple bisher bedeckt gehalten hat.In Anbetracht all dessen sind Broker der Meinung, dass in den nächsten 12 Monaten ein erheblicher weiterer Aufwärtstrend zu erwarten ist, auch wenn die Apple-Aktie bereits ein Allzeithoch erreicht hat. Die Apple-Aktie wird derzeit ungefähr auf dem Niveau des durchschnittlichen Kursziels der 42 Broker gehandelt, die die Aktie betreuen, nämlich bei 195 US-Dollar. Allein in der letzten Woche haben vier Broker ihre Einschätzung deutlich nach oben korrigiert, darunter die Deutsche Bank auf 210 US-Dollar, TD Cowen und Piper Sandler auf 220 US-Dollar und Wells Fargo auf 225 US-Dollar - bis zu 15 % über dem aktuellen Apple-Kurs.Das vergangene Geschäftsjahr war für Apple schwierig, aber die Zukunft scheint rosig zu sein, was sich in der Tatsache widerspiegelt, dass die Aktie mit einem Aufschlag gegenüber dem breiten Markt gehandelt wird. Die Aktie wird derzeit mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,3 gehandelt und liegt damit deutlich über ihrem historischen Fünfjahresdurchschnitt von 23,0. Damit liegt die Messlatte vor den Ergebnissen jedoch hoch und Apple muss zumindest die Erwartungen erfüllen, um einen Rückschlag zu verhindern. Apple ist durchaus in der Lage, die Erwartungen zu übertreffen, da es die Wall Street in sechs der letzten acht Quartale beeindruckt hat, aber die Bewertung des Unternehmens steht auf dem Prüfstand, und das Update wird darüber entscheiden, ob die derzeitige Rallye den Schwung beibehalten kann oder ins Stocken gerät.Apple übertrifft oft die Erwartungen, indem es seine prall gefüllten Bankkonten nutzt und Rückkäufe tätigt, obwohl Analysten davon ausgehen, dass diese im dritten Quartal auf weniger als 18,5 Milliarden Dollar zurückgehen werden, nachdem sie in den ersten beiden Quartalen noch bei 19,5 Milliarden Dollar lagen.

Wie geht es mit der AAPL-Aktie weiter?

Die jüngste Rallyephase begann vor fünf Monaten, und der Aktienkurs ist seitdem zuverlässig dem steigenden Trendkanal gefolgt, was darauf hindeutet, dass der starke Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. In den letzten Wochen gab es eine geringere Volatilität, da scheinbar sowohl Käufer als auch Verkäufer mit dem aktuellen Kurs im Vorfeld der Quartalszahlen zufrieden sind.Die erstklassige Bewertung von Apple und das Allzeithoch des Aktienkurses deuten darauf hin, dass es nach den Ergebnissen zu Gewinnmitnahmen kommen kann. Apple muss also beeindrucken, um die Käufer davon zu überzeugen, dass die Rallye noch weitergehen kann, aber das Vertrauen ist nach wie vor groß, dass Apple ein Aufwärtspotenzial bietet, wenn man bedenkt, dass sich der Aktienkurs in der letzten Woche weiter nach oben bewegt hat, wenn auch in einem viel langsameren Tempo.Sollte dies der Fall sein, stellt sich die Frage, ob die unterstützende Trendlinie bei ca. 194 $ Unterstützung bieten wird. Ein Ausbruch unter diese Linie könnte zu einem deutlich stärkeren Rückgang führen, möglicherweise in Richtung des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts.Alle drei gleitenden Durchschnitte tendieren nach oben, so dass weiteres Aufwärtspotenzial besteht. Die Aktie steckt seit über drei Wochen im unteren Bereich des Kanals fest, so dass ein Anstieg über die 200 $-Schwelle erforderlich ist, um wieder in die obere Range des Trenskanals zu gelangen, bevor sie die obere Trendlinie als Widerstand ins Visier nehmen kann.

Quelle: Freestoxx Webtrader

