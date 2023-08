The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.08.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2023



ISIN Name

CA7300201042 PLYMOUTH ROCK TECHS

CA84652L1085 SPARK ENERGY MINERALS INC

CA90457D1006 UNI-SELECT INC.

CH0011003594 GAVAZZI -C.- INH. B SF 15

DE0005588008 PILKINGTON DTLD. AG

LU2212224153 ATENTO SA

US29079J2024 EMBARK TECHNOL. DL-,0001

US73181M1172 POLYUS PJSC GDR 1/2

US84763A1088 SPECTRUM PHARMACEUT. NEW

US91336L1070 UNIVAR SOLUT.DL-000000014

