An der Börse ist die Stimmung für den S&P 500 derzeit etwas getrübt. Der Index verliert 80 Punkte. An den Börsen jenseits des Atlantiks zeigen sich die privaten und institutionellen Anlegern aktuell nicht in Kauflaune. Der S&P 500 notiert um 1,48 Prozent schlechter als zum Handelsschluss am Vortag.

